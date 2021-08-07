'Muska' ve 'büyü' ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, halkın dini inançlarını ve duygularını istismar ederek 'muska', 'büyü' ve 'fal' yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen H.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.S.´nin evinde 'muska' hazırlayıp, sözde 'büyü' yaparak, dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Bir süre takibe alınan H.S., evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 76 fişek, 23 tabanca mermisi, 5 'muska', 5 'büyü' ve 'muska' yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-08-07 10:36:23



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