Kullandığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

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Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde, kullandığı traktörünün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gümüş (66), kendisine ait 43 PC 936 plakalı römorklu traktör ile Doğanlar köyündeki evine kum getirdi. Traktörü yanaştırarak kumu boşaltmak için araçtan inen Gümüş, römork kapağını açarken traktör yürümeye başladı. Traktörü durdurmak için hareket halindeki araca binmeye çalışan Gümüş, ayağını tekere kaptırdı. Kazada traktör altına kalan Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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