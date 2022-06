Pazarlar'da eğitim şenliği

Kütahya'nın Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitim şenliği ilgi gördü.

Pazarlar Halk eğitimi Merkezi Müdürlüğünce geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'Eğitim Şenliği' çerçevesinde yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kurslarda eğitim alan öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Eğitim şenliğinde Halk Eğitim Merkezinde kurs gören öğrenciler tarafından Halk oyunları gösterileri, okuma yazma öğrenen kursiyerlerin konuşmaları ve saz kursu gören öğrencilerin gösterileri katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Eğitim Şenliklerine Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Bilal Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, kurum amirleri, 20212022 eğitim yılında Halk Eğitimi Merkezinde kurs gören öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri Eğitim şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Karma Sergide sergilenen eserlerin bulunduğu stantları tek tek dolaşarak ürünler hakkında, Usta Öğreticilerden ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, "Eylül ayından bu güne Pazarlar Halk Eğitim Merkezi olarak kurum personelimiz, öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimizin özverili çalışmalarıyla toplumumuzun her kademesinden bireylere ulaşarak 136 kurs faaliyeti düzenlemiş bulunmaktayız. Hayat Boyu öğrenme kurslarımızdan bu güne kadar 1900 kursiyerimiz faydalanmıştır ve 762 kursiyerimiz belge almaya hak kazanmıştır. İnşallah bu sayıyı Ağustos ayı sonuna kadar daha da artıracağımızı inanıyorum. Bu faaliyetlerimiz sırasında yılmadan çalışarak okuma yazma öğrenen kursiyerlerimiz umudumuzu artırdı. Bu vesile ile tüm programlarımızdan faydalanan kursiyerlerimizi tebrik ediyor hayatlarının her anında katıldıkları faaliyetlerden öğrendikleri bilgi ve becerileri en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Halk Eğitim Merkezimizde her yaşa ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Kurumumuzca hazırladığımız programımız vesilesiyle bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Mehmet Soylu’ya, Belediye Başkanımız Sayın Bilal Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürüme, Okul, Kurum Müdürü arkadaşlarıma, Kurum personelime ve öğretmen ile usta öğretici arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

