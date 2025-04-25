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        Haberler Bilgi Yaşam Kütahya’da okullar tatil mi? Vali duyurdu! 25 Nisan Kütahya ve çevre köylerde okul var mı, ders olacak mı?

        Kütahya'da okullar tatil mi? Vali duyurdu! 25 Nisan Kütahya ve çevre köylerde okul var mı, ders olacak mı?

        Sabah saatlerinde Kütahya'da Simav ilçesinde saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğrenciler ve veliler yaşanan Kütahya depreminin ardından okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası Simav ve çevre köylerde okulların tatil olup olmadığına ilişkin detayları duyurdu. Peki Kütahya'da okullar tatil mi? Kütahya ve çevre köylerde okul var mı, ders olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:02
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        Kütahya’da okulların tatil olup olmadığı ilde meydana gelen depremin ardıdnan merak edildi. Kütahya peş peşe depremlerle sarsılıyor. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 07.23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.81 kilometre olarak ölçüldü. Peki bugün Kütahya’da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

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        KÜTAHYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Kütahya Simav ilçesinde meydana gelen depremin ardından okullar tatil edildi.

        Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası Simav ve çevre köylerde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

        'OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR'

        AFAD saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, 'Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 10.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.' açıklamasında bulundu.

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        KÜTAHYA SALLANIYOR!

        AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 07.23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.81 kilometre olarak ölçüldü.Aynı bölgede saat 07.29'da bir deprem daha yaşandı. Bu depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı.

        Kütahya Simav'da saat 10.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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