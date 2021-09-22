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Kuveyt'te çevre kirliliğini azaltacak "çevreci yakıt projesi" çalışmaya başladı

Kuveyt'te uluslararası çevre standartlarına uygun şekilde yüksek kaliteli petrol ürünleri üretilerek çevre kirliliğini azaltacağı belirtilen çevreci yakıt projesinin başarılı bir şekilde tam kapasiteyle çalışmaya başladığı bildirildi.

Kuveyt'te çevre kirliliğini azaltacak
AA

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi Yürütme Kurulu Başkanı Velid el-Bedir, ülkenin resmi haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, Kuveyt'i küresel petrol arıtma endüstrisinde gelişmiş ülkeler konumuna yerleştirecek olan bu projenin tam olarak işletilmesini "önemli tarihi bir olay" olarak nitelendirdi.

Projenin, petrol ürünlerinden elde edilen kâr oranını yükselteceğini kaydeden Bedir, aynı zamanda petrol ürünlerine yeni küresel pazarlar açacağını ve istihdamı artıracağını belirtti.

Bedir ayrıca bu projeyle, uluslararası çevre standartlarına uygun şekilde yüksek kaliteli petrol ürünleri üretilerek çevre kirliliğinin azaltılacağını ifade etti.

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Ganim el-Uteybi de söz konusu projenin "Abdullah" ve "El-Ahmedi" limanlarındaki rafinerilerin modernizasyonunu ve genişletilmesini de kapsadığını bildirdi.

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 15,5 milyar doları bulduğunu aktaran Uteybi, maliyetin yüzde 35'inin uygulama ve tedarik sözleşmeleri yoluyla özel sektöre ait olduğuna işaret etti.

KUNA'nın haberinde ayrıca çevreci yakıt projesiyle Kuveyt'in 2025 yılına kadar günde yaklaşık 1,6 milyon varil petrol türevi rafine etme kapasitesi hedefine ulaşacağı bildirildi.

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