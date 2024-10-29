Kuyumcuya 5 milyonluk haraç kurşunu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'taki bir kuyumcuya haraç çetesi dadandı. Esnaftan 5 milyon lira isteyen kişiler hayır yanıtını alınca iş yerine kurşun yağdırdı. Hem de bir ay içinde iki kez.
Giriş: 29.10.2024 - 20:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:53
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'taki bir kuyumcuya haraç çetesi dadandı.
Esnaftan 5 milyon lira isteyen kişiler hayır yanıtını alınca iş yerine kurşun yağdırdı.
Hem de bir ay içinde iki kez.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ