Kuyumcuya 5 milyonluk haraç kurşunu! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'taki bir kuyumcuya haraç çetesi dadandı. Esnaftan 5 milyon lira isteyen kişiler hayır yanıtını alınca iş yerine kurşun yağdırdı. Hem de bir ay içinde iki kez.

Habertürk Giriş: 29.10.2024 - 20:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:53 facebook

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