Kuzey İrlanda'da McKee'nin öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı

Polis, 19, 20, 21 ve 33 yaşlarındaki erkeklerin, McKee cinayetini araştıran memurlar tarafından “Terör Yasası” uyarınca tutuklandığını söyledi. 2019 yılında gazeteci Lyra Mckee’nin ölümü bölgede öfkeye yol açmıştı.
Kuzey İrlanda'da gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesinden sorumlusu olan paramiliter örgüt Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını savunan Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) olduğu belirtilmişti.
BBC'nin aktardığı habere göre örgüt, gazetecinin öldürülmesine ilişkin “düşman güçlerinin yanında olduğu” dile getirilmiş ve üstelik "ailesinden ve arkadaşlarından" özür dilediği bir açıklama yayımlamıştı.
2019 yılında Derry'deki protestolar sırasında 29 yaşındaki muhabire ateş açan kişiyse tam olarak tespit edilemezken suça birden fazla kişinin karıştığı biliniyor.
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