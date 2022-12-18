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Kuzey Kore balistik füze denemeleri yaptı

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore balistik füze denemeleri yaptı
Kuzey Kore balistik füze denemeleri yaptı
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AA

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze denemesi yaptığını, füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre füzeler, Kuzey Pyongan bölgesinden yerel saatle 11.13 ve 12.05'te Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Gözetleme ve takip faaliyetleri güçlendirilirken, ABD ile yakın iş birliği de sürmektedir." ifadesi yer aldı.

Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60'ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.

Yonhap ajansı, Kuzey Kore'de dün, eski lider Kim Jong-Il'in ölümünün 11. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldığını anımsattı.

Öte yandan Güney Kore'de konuşlu "ABD Kuvvetleri Kore" (USFK) bünyesinde hafta içinde, "ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı" kurulmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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