Fabrikayı ziyarete giden Kim, alışılmışın dışında giyim tarzıyla görüntülendi. Hasır şapka ve kısa kollu gri bir takımla gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, sıcak havalardan bunalınca ceketini çıkararak karısı Ri Sol-ju'ya verdi.

Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya'da hava sıcaklıklarının artmasından dolayı can kayıpları yaşanıyor. Kim Jong Un'un ziyareti sırasında da yoğun bir sıcak yaşandığı belirtildi. Kim, kıyafetlerinde Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-Sung'u örnek alıyor.

Kim Jong Un, halkı yeniden vinalon adı verilen kumaştan yapılan giysileri giymeye özendiriyor.

Kuzey Kore'ye özgü bu kumaş alkol, kömür ve kireçten yapılıyor. Kim, bu yılbaşı konuşmasında vinalon üretiminin artırılması çağrısında bulunmuştu. Balık ağlarında da kullanılan ve son derece kalın bir kumaş olan vinalon, Kuzey Korelilerin ulusal kimliğinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

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