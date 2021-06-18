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HaberlerDünyaYÜZLEŞELİM! Son dakika: Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'ye: Yüzleşmeye hazırız!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ile diyaloğa ve yüzleşmeye hazır olduklarını söyledi.

YÜZLEŞELİM! Son dakika: Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı
Kim'den ABD'ye: Yüzleşmeye hazırız!
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Reuters

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya açıklama yapan, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinin ABD ile hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazırlanması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ayrıntılı bir şekilde analizini yapan Kuzey Kore lideri Kim, Washington ile başa çıkmak için "stratejik ve taktiksel karşı koyma" yöntemlerini uygulayacaklarını söyledi.

Kim, "Genel Sekreter, hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Hem diyalog hem de yüzleşme, devletimizin bağımsız çıkarlarını korumaya, özellikle tam anlamıyla onurunu koruyarak yüzleşmeye hazırız" dedi.

Bu tür hamlelerin, "Kuzey Kore ve bölge ülkeleri için barışçıl olduğunu söyleyen Kim, uygun bir dış politika yaratma gereğini vurguladı.

Kim'in açıklamaları ABD'nin yeni atadığı Kuzey Kore elçisi Sung Kim'in Güney Kore'ye ziyaretinden iki önce yapması da dikkati çekti. Sung Kim, Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüşecek.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde nükleer uzmanı olan Vipin Narang, Kim'in yorumlarını "bekle ve gör" politikası olarak değerlendirdi ve Biden yönetimini kışkırtmaktan kaçındığını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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