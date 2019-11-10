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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı: “Güzel bir rüyaydı, bitti!” Kuzey Yıldızı 9. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı: “Güzel bir rüyaydı, bitti!”

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanında, Şule'nin dönüşü ve Kuzey'in hala evli olduğunu öğrenmesiyle birlikte Yıldız bir kez daha yıkılıyor. Peki şimdi ne olacak? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 9. son bölüm ve 10. yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 10. bölüm tanıtımı yayınlandı. Şule’nin geri döndüğü tanıtımda Kuzey’in hala evli olduğunu öğrenen Yıldız öfkeden deliye dönüyor. Kuzey, Yıldız’ın aşkından vazgeçmezken, Şule bir kez daha Yıldız’ın karşısına çıkıyor. Şule, Kuzey ve Yıldız aşkına darbe vururken, ikilinin tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 9. SON BÖLÜM

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 9. bölümüyle ekrana geldi. Kuzey’in ağzından Şule ismini duyan Yıldız gözyaşlarına hakim olamayarak evi terk etti. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamayan Kuzey ise her yerde onu aradı. Sonunda Ağlama Kayası’na giden Yıldız’ı bulan Kuzey, ona aşkını itiraf etti ama Yıldız, ona inanmadı. Fakat Kuzey, Yıldız’a aşkını inandırmaya, kaybolan yıllarını geri almaya kararlıydı. Yıldız’ın ise beklediği an geldi; artık biraz da Kuzey aşk acısı çekecekti. Yıldız, her şeye yeni baştan başlamak isteyen Kuzey’in çıkma teklifini düşüneceğini söylerken Kuzey, Yıldız için dağları bile delmeye hazırdı. Kuzey Yıldız’a aşkını inandırmak için elinden geleni yapmaya başladı. Kuzey’in doğum gününü unutan kızlar herkesin bir arada olacağı, eski ve yeni küslerin barışacağı bir organizasyon düzenledi. Yıldız, sürpriz yaparak geldiği doğum günü partisinde Kuzey’in çıkma teklifini kabul etti. İkilinin yirmi yıl bekleyen aşk hikâyesi sonunda başladı derken geri dönen Şule, ikilinin mutluluğuna engel olacak mıydı?

KUZEY YILDIZI 9. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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