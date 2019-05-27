Çek tenisçi Kvitova, Twitter adresinden paylaştığı mesajda, Roland Garros'ta oynayamayacağı için hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Sol kolumda birkaç haftadır ağrı hissediyorum ve kontrollerde ikinci derece yırtık tespit edildi. Turnuvada yer alamayacağım için üzgünüm ama oynarsam sakatlığım kötüye gidebilir. Gelecek sene buraya dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Rumen Sorana Cirstea, iki grand slam şampiyonluğuna sahip Kvitova'nın çekilmesiyle şanslı kaybeden olarak Fransa Açık ilk turuna çıkmaya hak kazanan Sloven Kaja Juvan ile eşleşti.

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