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KYK borçları son dakika: Faizli KYK kredi borçları silinecek mi?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK),üniversite öğrencilerine geri ödemeli kredi imkanı sunarak öğrenim hayatı boyunca kolaylık sağlıyor. Fakat üniversite bitiminden sonra özellikle işsiz üniversite gençler KYK kredi borcunu ödemekte zorlanıyor. Son günlerde ortaya çıkan "KYK kredi borçları siliniyor mu?" haberleri de öğrencilerin kafasını karıştırmış durumda. İşte öğrenim kredisi borçları ile ilgili son gelişmeler

KYK borçları siliniyor mu

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına yaz aylarında iletilmişti. Meclisin açılması ile birlikte bu kanun teklifinin görüşülmesi beklentisi, KYK borçlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak henüz bu kanun teklifi ile ilgili Melis'te somut bir adım atılmış değil.

KYK BORÇLARI İÇİN SORU ÖNERGESİ DE MECLİS'TE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkati çekti.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiğini belirten CHP’li Gök “KYK borçlarının doğru bir yapılandırılma ile ödenebilir hale getirilmesi ve ekonomik kriz şartlarında ayakta kalmaya çalışan yeni mezunların banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması beklenmektedir” dedi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Gök, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi. Ancak henüz bu soru önergesine de bir cevap verilmedi. 

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR:

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
  • Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.


Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.


Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler.

  • Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
  • Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
  • Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
  • Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
  • Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
    öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU SORGULAMA

 

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