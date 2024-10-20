KYK burs sonuçları bekleniyor. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler için maddi imkan kaynağı olan burs ve krediler için gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?