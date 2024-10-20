Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2024 KYK burs sonuçları sorgulama sayfası

        KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları sorgulama sayfası

        KYK burs başvuru sonuçları e-devlet üzerinden erişime açılacak. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KYK burs sonuçları bekleniyor. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler için maddi imkan kaynağı olan burs ve krediler için gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

        Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

        3

        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.

        Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"