KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? soruları burs başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılda KYK burs ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Peki, KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi baz alacak olursak başvuruların bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat tarih netleşmiş durumda değil. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

KYK 2019 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK 2019?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.