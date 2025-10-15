KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabiliyor.

Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.