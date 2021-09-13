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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? KYK yurt başvuru sonucu hangi gün belli olacak?

KYK yurt başvuruları dün gece yarısı itibariyle sona erdi. Yurt genelinde başvurularını tamamlayan binlerce öğrencinin gözü kulağı artık başvuru sonuçlarında. Peki merakla araştırılan KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? KYK yurt başvuru sonucu hangi gün belli olacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarına ilişkin araştırmalar başladı. İşte konuyla ilgili binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı.

Şimdi gözler KYK yurt sonuçlarında. Yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Ancak sonuçların 2 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

KYK BURSUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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