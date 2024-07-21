KYK yurt başvuru tarihleri: KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?
Milyonlarca üniversiteli ve üniversite adayının yakından takip ettiği konular arasında "KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı yer alıyor. Bir yandan YKS tercih işlemleri beklenirken diğer yandan başvuru süreci merak ediliyor. Bilindiği gibi, KYK başvuruları süreç başladığında e-devlet platformu üzerinden alınıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularına ilişkin araştırmalar YKS sonuçları açıklandıktan sonra hız kazandı. KYK her yıl ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan sonra ise burs/kredi başvurularını e-devlet üzerinden alıyor. Peki, KYK yurt başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?
KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
KYK yurt başvurularının tercih işlemleri ardından Ağustos ayında alınması bekleniyor. 2023 yılında KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında oldu.
KYK YURT BAŞVURU İLK KAYIT ÜCRETİ
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülüyor.