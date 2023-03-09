KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ, İADE EDİLECEK Mİ?

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.

20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir." ifadelerini kullandı.