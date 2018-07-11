Goal'ün haberine göre, Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Belçika'yı yenip Dünya Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mbappe, bu başarıyı hayal bile etmekte zorlandığını söylerken amacının kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

"Bu final büyük bir hayaldi, hayatımın hayaliydi," diyen Mbappe, "En büyük hayallerimde bile bunu düşünmemiştim. Amacım takıma yardımcı olmak, en önemlisi bu. Ballon d'Or umrumda değil, Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.