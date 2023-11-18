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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı!

        Hırvat baron İstanbul'da yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu "Karteli" Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın Üsküdar'da yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 08:32 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:19
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        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika’dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın Üsküdar’da yakalandığını belirterek operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

        "ÜLKEMİZİ SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

        "Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

        Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa’da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

        "9 ÜLKEDE FAALDİ"

        Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri.

        Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan NENAD PETRAK’ın Üsküdar’da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı.

        "POLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

        Operasyonu düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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