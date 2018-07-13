Forbes, kendi servetini yapan en zengin 60 kadını açıkladı. Kim Kardashian'ın 20 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu. Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum" dedi. İşte endi servetini yapan kadınlar listesi...
60. Taylor Swift 320 milyon dolar
58. Jessica Iclisoy 330 milyon dolar
58. Liz Elting 330 milyon dolar
57. Martine Rothblatt 340 milyon dolar
54. Danielle Steel 350 milyon dolar
54. Kim Kardashian West 350 milyon dolar
54. Janice Bryant Howroyd 350 milyon dolar
53. Beyonce Knowles 355 milyon dolar
51. Therese Tucker 380 milyon dolar
51. Kathy Lehne 380 milyon dolar
50. Nora Roberts 390 milyon dolar
48 Barbra Streisand 400 milyon dolar
48. Judy Sheindlin 400 milyon dolar
46. Adi Tatarko 430 milyon dolar
46. Celine Dion 430 milyon dolar
44. Anne Wojcicki 440 milyon dolar
44. Jamie Kern Lima 440 milyon dolar
43. Donna Karan 470 milyon dolar
42. Susan Wojcicki 480 milyon dolar
40. Kendra Scott 500 milyon dolar
40. Theresia Gouw 500 milyon dolar
38. Victoria Zoellner 510 milyon dolar
38. Mary West 510 milyon dolar
37. Huda Kattan 550 milyon dolar
36. Madonna 590 milyon dolar
35. Marissa Mayer 600 milyon dolar
34. Vera Wang 630 milyon dolar
33. Anne Dinning 640 milyon dolar
32. Safra Catz 740 milyon dolar
31. Nancy Zimmerman 750 milyon dolar
30. Sheila Johnson 760 milyon dolar
29. Tory Burch 800 milyon dolar
28. Kit Crawford 850 milyon dolar
27. Kylie Jenner 900 milyon dolar
26. Weili Dai 930 milyon dolar
25. Christel DeHaan 940 milyon dolar
21. Anastasia Soare 1 milyar dolar
21. Neerja Sethi 1 milyar
21. Carolyn Rafaelian 1 milyar dolar
21. Sara Blakely 1 milyar dolar
19. Alice Schwartz 1.3 milyar
19. Eren Özmen 1.3 milyar dolar
18. Jayshree Ullal 1.35 milyar dolar
16. Gail Miller 1.4 milyar dolar
16. Peggy Cherng 1.4 milyar dolar
13. Katie Rodan 1.5 milyar dolar
13. Kathy Fields 1.5 milyar dolar
13. Jin Sook Chang 1.5 milyar dolar
12. Sheryl Sandberg 1.55 milyar dolar
11. Thai Lee 2 milyar dolar
10. Lynda Resnick 2.4 milyar dolar
9. Elaine Wynn 2.6 milyar dolar
8. Doris Fisher 2.8 milyar dolar
7. Judy Love 3 milyar dolar
6. Oprah Winfrey 3.1 milyar dolar
5. Johnelle Hunt 3.2 milyar dolar
4. Meg Whitman 3.3 milyar dolar
3. Judy Faulkner 3.5 milyar dolar
2. Marian Ilitch 4.3 milyar dolar
1. Diane Hendricks 4.9 milyar dolar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.