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Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde yer aldı!

13.07.2018 - 12:30 | Güncelleme:

Forbes, kendi servetini yapan en zengin 60 kadını duyurdu. Kim Kardashian'ın 20 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, 900 milyon dolarlık servetle genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu

  • 1 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    1 | 61

    Forbes, kendi servetini yapan en zengin 60 kadını açıkladı. Kim Kardashian'ın 20 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu. Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum" dedi. İşte endi servetini yapan kadınlar listesi...

  • 2 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    2 | 61

    60. Taylor Swift 320 milyon dolar 

  • 3 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    3 | 61

    58. Jessica Iclisoy 330 milyon dolar

  • 4 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    4 | 61

    58. Liz Elting 330 milyon dolar 

  • 5 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    5 | 61

    57. Martine Rothblatt 340 milyon dolar 

  • 6 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    6 | 61

    54. Danielle Steel 350 milyon dolar 

  • 7 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    7 | 61

    54. Kim Kardashian West 350 milyon dolar 

  • 8 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    8 | 61

    54. Janice Bryant Howroyd 350 milyon dolar

  • 9 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    9 | 61

    53. Beyonce Knowles 355 milyon dolar 

  • 10 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    10 | 61

    51. Therese Tucker 380 milyon dolar 

  • 11 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    11 | 61

    51. Kathy Lehne 380 milyon dolar

  • 12 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    12 | 61

    50. Nora Roberts 390 milyon dolar

  • 13 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    13 | 61

    48 Barbra Streisand 400 milyon dolar

  • 14 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    14 | 61

    48. Judy Sheindlin 400 milyon dolar 

  • 15 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    15 | 61

    46. Adi Tatarko 430 milyon dolar 

  • 16 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    16 | 61

    46. Celine Dion 430 milyon dolar 

  • 17 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    17 | 61

    44. Anne Wojcicki 440 milyon dolar

  • 18 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    18 | 61

    44. Jamie Kern Lima 440 milyon dolar

     

  • 19 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    19 | 61

    43. Donna Karan 470 milyon dolar 

  • 20 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    20 | 61

    42. Susan Wojcicki 480 milyon dolar 

  • 21 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    21 | 61

    40. Kendra Scott 500 milyon dolar

  • 22 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    22 | 61

    40. Theresia Gouw 500 milyon dolar 

  • 23 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    23 | 61

    38. Victoria Zoellner 510 milyon dolar 

  • 24 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    24 | 61

    38. Mary West 510 milyon dolar 

  • 25 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    25 | 61

    37. Huda Kattan 550 milyon dolar

  • 26 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    26 | 61

    36. Madonna 590 milyon dolar

  • 27 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    27 | 61

    35. Marissa Mayer 600 milyon dolar

  • 28 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    28 | 61

    34. Vera Wang 630 milyon dolar 

  • 29 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    29 | 61

    33. Anne Dinning 640 milyon dolar

  • 30 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    30 | 61

    32. Safra Catz 740 milyon dolar

  • 31 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    31 | 61

    31. Nancy Zimmerman 750 milyon dolar 

  • 32 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    32 | 61

    30. Sheila Johnson 760 milyon dolar 

  • 33 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    33 | 61

    29. Tory Burch 800 milyon dolar

  • 34 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    34 | 61

    28. Kit Crawford 850 milyon dolar

     

  • 35 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    35 | 61

    27. Kylie Jenner 900 milyon dolar

  • 36 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    36 | 61

    26. Weili Dai 930 milyon dolar 

     

  • 37 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    37 | 61

    25. Christel DeHaan 940 milyon dolar 

  • 38 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    38 | 61

    21. Anastasia Soare 1 milyar dolar 

  • 39 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    39 | 61

    21. Neerja Sethi 1 milyar

  • 40 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    40 | 61

    21. Carolyn Rafaelian 1 milyar dolar

  • 41 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    41 | 61

    21. Sara Blakely 1 milyar dolar

  • 42 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    42 | 61

    19. Alice Schwartz 1.3 milyar

  • 43 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    43 | 61

    19. Eren Özmen 1.3 milyar dolar 

  • 44 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    44 | 61

    18. Jayshree Ullal 1.35 milyar dolar

  • 45 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    45 | 61

    16. Gail Miller 1.4 milyar dolar 

  • 46 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    46 | 61

    16. Peggy Cherng 1.4 milyar dolar 

  • 47 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    47 | 61

    13. Katie Rodan 1.5 milyar dolar 

  • 48 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    48 | 61

    13. Kathy Fields 1.5 milyar dolar

  • 49 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    49 | 61

    13. Jin Sook Chang 1.5 milyar dolar

  • 50 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    50 | 61

    12. Sheryl Sandberg 1.55 milyar dolar 

  • 51 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    51 | 61

    11. Thai Lee 2 milyar dolar

  • 52 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    52 | 61

    10. Lynda Resnick 2.4 milyar dolar 

  • 53 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    53 | 61

    9. Elaine Wynn 2.6 milyar dolar 

  • 54 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    54 | 61

    8. Doris Fisher 2.8 milyar dolar

  • 55 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    55 | 61

    7. Judy Love 3 milyar dolar

  • 56 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    56 | 61

    6. Oprah Winfrey 3.1 milyar dolar 

  • 57 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    57 | 61

    5. Johnelle Hunt 3.2 milyar dolar 

  • 58 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    58 | 61

    4. Meg Whitman 3.3 milyar dolar

  • 59 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    59 | 61

    3. Judy Faulkner 3.5 milyar dolar 

  • 60 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    60 | 61

    2. Marian Ilitch 4.3 milyar dolar 

  • 61 Kylie Jenner Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesinde birinci oldu
    61 | 61

    1. Diane Hendricks 4.9 milyar dolar

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YORUMLAR 1
  • Misafir 26 dakika önce
    bendede 1 kac milyar dolar var
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