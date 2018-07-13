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Forbes, kendi servetini yapan en zengin 60 kadını açıkladı. Kim Kardashian'ın 20 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu. Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum" dedi. İşte endi servetini yapan kadınlar listesi...