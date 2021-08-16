Netflix'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan ve 5. sezonuyla yeniden izleyicilerinin karşısına çıkacak olan dizisi La Casa De Papel'den beklenen haber geldi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı olan dizinin son sezon tarihi açıklandı. İşte merakla beklenen o tarihler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. İşte dizinin final tarihi...

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 24, 2021

Netflix'in önceki açıklaması...

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI