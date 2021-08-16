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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel 5. sezon yayın tarihi açıklandı

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LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Oyuncu Karakter Not
Úrsula Corberó Tokyo Gerçaek adı Silene Oliveira'dır.
Álvaro Morte Profesör Gerçek adı Sergio Marquina'dır. Soygunların beynidir ve ayrıca Berlin'in kardeşidir.
Itziar Ituño Lizbon Gerçek adı Raquel Murillo'dur. Ulusal Polis Teşkilatı müfettişi.
Pedro Alonso Berlin Gerçek adı Andrès'dir. Takım kaptanı, mücevher hırsızı ve Profesör'ün kardeşi.
Alba Flores Nairobi Gerçek adı Ágata Jiménez'dir. Çetede para basmaktan sorumlu ve sahtecilik konusunda uzman.
Miguel Herrán Rio Gerçek adı Aníbal Cortés'dir. Genç bir hacker.
Paco Tous Moskova Denver'in babasıdır. Eski bir madenci, suçlu ve Denver'ın babası.
Jaime Lorente Denver Moskova'nın oğludur.
Esther Acebo Stockholm Gerçek adı Mónica Gaztambide'dir. Arturo Román'ın sekreteri ve metresi olan rehinelerden biri.
Kiti Mánver Mariví Fuentes Raquel'in annesidir.
Enrique Arce Arturo Román İspanya Kraliyet Darphanesi eski müdürü.
Darko Perić Helsinki Kıdemli bir Sırp askeri ve Oslo'nun kuzenidir.
Maria Pedraza Alison Parker İngiltere'nin İspanya Büyükelçisinin kızı.
Hovik Keuchkerian Bogotá Metalurji uzmanı.
Rodrigo de la Serna Palermo Gerçek adı Martín'dir.
Najwa Nimri Alicia Ulusal Polis Teşkilatı'nın hamile bir müfettiş.
Luka Peroš Marsilya Çetenin bir üyesi.
Belén Cuesta Manila Gerçek adı Julia'dır. Moskova'nın vaftiz kızı, Denver'ın çocukluk arkadaşı.
Fernando Cayo Luis Tamayo Alicia'nın davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat'ı üyesi.
Roberto Garcia Ruiz Oslo Kıdemli bir Sırp askeri ve Helsinki'nin kuzenidir.
Fernando Soto Ángel Rubio Müfettiş yardımcısı ve Raquel'in arkadaşı.
Juan Fernández Albay Prieto Raquel'in davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat üyesi.
Anna Gras Mercedes Colmenar Alison'un öğretmeni.
Fran Morcillo Pablo Ruiz Alison'un okul arkadaşı.
Clara Alvarado Ariadna Cascales Darphane çalışanı.
Mario de la Rosa Suárez Özel Harekat'ın komutanıdır.
Miquel García Borda Alberto Vicuña Raquel'in eski kocası ve adli tıp doktoru.
Naia Guz Paula Vicuña Murillo Raquel ve Alberto'nun kızıdır.
José Manuel Poga César Gandía İspanya Merkez Bankası'nın güvenlik amiri.
Antonio Romero Benito Antoñanzas Albay Luis Tamayo'nun asistanı.
Pep Munné Mario Urbaneja İspanya Merkez Bankası müdürü.
Olalla Hernández Amanda Rehinelerden biri.
Mari Carmen Sánchez Paquita Rehinelerden biri.
Carlos Suárez Miguel Fernández Rehinelerden biri.
Ramón Agirre Benjamín Planına Profesöre yardım eden Manila'nın babası.
Ahikar Azcona Matías Caño Çete üyesi.
Antonio García Ferreras Antonio García Ferreras Gazeteci.

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