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Laff uygulaması nedir? Laff nasıl kullanılır? Laff kimin?

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Laff uygulaması nedir? Laff nasıl kullanılır? Laff kimin?

Laff Messenger nedir? Laff uygulaması güvenlikli mi? Soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. WhatsApp sözleşmesi yayınlanmasının ardından sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar yeni mesajlaşma uygulaması için de arayışa girdi. İşte anlık mesajlaşma, görüntülü ve sesli sohbet uygulaması Laff ile ilgili detaylar...

LAFF MESSENGER NEDİR?

Türk Telekom'un anlık mesajlaşma uygulaması olan Laff Messenger, ücretsiz olarak, arkadaşlarınız ve ailenizle mesajlaşabilmenizi veya onları arayabilmenizi sağlayor.

* ÜCRETSİZ MESAJLAŞMA: Arkadaşlarınızı ve aileniz ile ücretsiz şekilde mesajlaşın.*

* ÜCRETSİZ ARAMA: Arkadaşlarınızı ve ailenizi, yurt dışında olsalar bile, ücretsiz arayın.

• MESAJLAŞMA GRUPLARI: Arkadaşlarınızla veya ailenizle kolayca iletişim kurabilmeniz için 150 kişiye kadar katılımcı ile grup sohbetleri oluşturun.

• FOTOĞRAF VE GIF’LER: Konuşmalarınızı fotoğraf ve gif’ler ile zenginleştirin, Laff’a eğlence katın!

• KONUM VE KİŞİ KARTLARI: Nerede olduğunuzu ve kişi listenizi istediğiniz an paylaşın.

• GÜVENLİ İLETİŞİM: Uçtan uca şifreleme ile güvenle sohbet edin.

• KULLANIMI KOLAY ARAYÜZ: Birçok özelliği, sade ve kullanıcı dostu tasarım ile kullanın.

* Kişi listelerinizdeki Laff kullanıcıları ile bağlantıya geçebilmeniz ve bu kullanıcılara mesaj gönderebilmeniz için, uygulama kişi listelerinizi ve mesajlarınızı Laff sunucularında güvenli şekilde saklar.
* Veri ücretleri uygulanabilir.

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