Lafnitz - Kapfenberg maçı ne zaman?

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Lafnitz, 14 Eylül 2018 Cuma günü Kapfenberg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:10. 5 puanlı Lafnitz 12. sırada bulunuyor, Kapfenberg 11 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Lafnitz, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kapfenberg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 189. İddaa'da Lafnitz kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Kapfenberg kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Lafnitz son haftadaki Kapfenberg müsabasında 1-5 yenildi.

Kapfenberg, Lafnitz karşılaşmaında 1-5 kazandı.

Lafnitz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lafnitz, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Kapfenberg, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kapfenberg 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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