Latin Amerika'da Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkeler, salgının gölgesinde

AA

Yaklaşık 600 milyon nüfuslu bölgede 55 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 100 binden fazla kişide tespit edildi.

Dünyada ABD'den sonra en çok vakanın görüldüğü Brezilya'nın salgından en çok etkilenen Sao Paulo eyaletinde martın sonundan bu yana uygulanan karantina, 15 Haziran'a kadar uzatılsa da bu süreçte 5 etaptan oluşan yeniden normale dönüş uygulamaya konuldu.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti ve ekonominin merkezi Sao Paulo'nun bazı bölgelerinde temel olmayan işletmeler ve ibadethaneler, sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önüne alınarak 1 Haziran itibarıyla açılmaya başladı.

Salgından en çok etkilenen eyalette vakaların hızla artması durumunda ise geri adım atılarak karantina yeniden sıkılaştırılacak.

Martın sonundan bu yana karantinanın uygulandığı Rio de Janeiro şehrinde de benzer adımlar atılarak 2 Haziran itibarıyla "yeni normale" dönülmeye başlandı.

Bir yandan ülkede salgından en çok etkilenen bölgeler tekrar açılırken, diğer yandan Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Ülkede bugüne kadar 584 bin 16 kişide görülen virüs yüzünden 32 bin 548 kişi yaşamını yitirdi.

- Meksika'da 1 Haziran'da yeni normale dönüş başladı

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da, Kovid-19'dan bugüne kadar 11 bin 729 kişinin ölümüne neden oldu ve 101 bin 238 kişide virüs görüldü. 20 Mart'ta ilan edilen karantinanın sona ermesiyle 1 Haziran'da yeni normale dönüş başladı.

Buna göre, mart sonundan bu yana kapalı olan inşaat, madencilik, otomobil parçaları imalatı, atık yönetimi ve bisiklet satışı gibi sektörler yeniden açıldı.

Salgının azalmaması durumunda tekrar önlemlerin uygulanacağı Meksika'nın büyük çoğunluğunda vaka sayısında henüz kayda değer bir düşüş görülmedi.

- Peru'da 4 aşama belirlendi

Yaklaşık 32 milyon nüfuslu Peru, 178 bin 914 vaka sayısıyla bölgede Brezilya'nın ardından en çok vakanın görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Bugüne kadar 4 bin 894 kişinin virüs yüzünden öldüğü ülkede, 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantina 30 Haziran'a kadar uzatılsa da, 20 Mayıs itibarıyla karantina gevşetilmeye başladı.

Ülkede 4 aşamaya yayılan yeni normale dönüşün mayısta başlayan ilk aşamasında inşaat, madencilik sektörleri ile paket servis yapması şartıyla restoranların açılmasının ardından haziranın ortalarında başlayacak 2. aşamada ise kısıtlamalarla alışveriş merkezlerinin, şehirler arası seyahatin yeniden açılması öngörülüyor.

Temmuz'da uygulanması planlanan 3. aşamada uluslararası seyahatin ve ağustostaki 4. aşamada ise eğlence merkezlerinin yeniden hayata döndürülmesi bekleniyor.

- Ekvador'da ulusal ve uluslararası uçuşlar açıldı

Vaka sayısı 40 bin 966, virüs kaynaklı ölü sayısı da 3 bin 486 olan Ekvador'da, 12 Mart'ta ilan edilen ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulandığı karantina 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Buna rağmen normale dönüşün ilk adımları, mayıs başında başlasa da birçok yasak devam etti.

Mayısın ortasından bu yana salgının etkisinin azalmasıyla ülkede 3 Haziran'dan itibaren başkent Quito'daki Mariscal Sucre Havalimanı'nda ulusal ve uluslararası uçuşlar başladı, alışveriş merkezleri, restoranlar, kuaförler ile park ve yeşil alanlar da belirli saatlerde kullanıma açıldı.

- Panamerikan Sağlık Örgütü endişeli

Dünya Sağlık Örgütünün Amerika kıtasındaki ofisi Panamerikan Sağlık Örgütü (OPS),Latin Amerika ülkelerinde vakaların düşüşe geçmediği halde ekonominin canlanması için salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin gevşetilmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

OPS Müdürü Carissa Etienne, bölge ülkelerinde önlemlerin hafifletilmesinde çok dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde yeniden vakaların yükselişe geçeceğini belirtti.

Mayısın son haftası dünyada tespit edilen 732 bin vakanın 250 binden fazlasının Latin Amerika ülkelerinde görüldüğünü hatırlatan Etienne, bu durumun salgınla mücadelenin artırılması gerektiğini gösterdiğine dikkati çekti.

,Sinan Doğan