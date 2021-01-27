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Lazio'yu yenen Atalanta İtalya Kupası'nda tur atladı

İtalya Kupası çeyrek finalinde Lazio'yu 3-2 yenen Atalanta, yarı finale yükseldi

Lazio'yu yenen Atalanta İtalya Kupası'nda tur atladı
AA

Karşılaşmanın 7. dakikasında Berat Djimsiti'nin golüyle geriye düşen Lazio, 10 dakika sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'in golüyle eşitliği sağladı.

34. dakikada Laziolu Francesco Acerbi'nin attığı gole ev sahibi takım üç dakika sonra Ruslan Malinovsky ile yanıt verdi ve ilk yarı 2-2 berabere sonra erdi.

57. dakikada Aleksey Miranchuk'un golüyle bir kez daha öne geçen Atalanta, geride kalan bölümde skoru korudu ve son dört takım arasına kaldı.

Atalanta'da forma giyen Jose Luis Palomino 53. dakikada kırmızı kart görürken, 67. dakikada Duvan Zapata penaltı atışından yararlanamadı.

Atalanta, yarı finalde Napoli-Spezia maçının galibiyle karşılaşacak.

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