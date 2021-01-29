Leandra Medine kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. İşte Amerlikalı yazar Leandra Medine Cohen hayatı hakkında

LEANDRA MEDİNE COHEN KİMDİR?

Leandra Medine Cohen 20 Aralık 1988 yılında dünyaya gelmiş Amerikalı bir yazardır.

2 yıl önce kurduğu blog ile artık moda dünyasının en etkili kişileri arasına giren blogger Leandra Medine yani nam-ı diğer "The Man Rapeller" tam bir moda tutkunu.

Hemen hemen her gün giydiklerini paylaşan, eğlenceli videolar çeken, defile ve davetlerin aranılan ismi olan Medine'nin annesi bir Türk, babası ise Amerikan.