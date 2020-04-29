Koronavirüs salgını nedeniyla yaşanan kriz, futbolu da derinden etkilerken oyuncu bonservislerinde de ciddi bir düşüş var. Gabonrewiev adlı internet sitesinin haberine göre; Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina'nın bonservisi de 6.4 milyon Euro'ya kadar gerilerken yine de Aslan'ın bu rakamı ödemesinin zor olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibini yeniden kiralamaya ikna etmek için görüşeceği vurgulandı.
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