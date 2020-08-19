Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Mario Lemina, kontratının bitmesiyle birlikte Southampton'a döndü.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Lemina bize hizmet verdi. Biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içerisinde Lemina yok bildiğim kadarıyla. Seri için düşünüyoruz" demişti. Cengiz, dün ise, "Mario Lemina da teknik kadronun talepleri arasında. Sanırım geçen toplantıda yanlış bir şey oldu. Lemina o gün gündemde değildi ama şimdi gündemde. Olur ya da olmaz, önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri" diye konuştu.

Öte yandan Beşiktaş'ın da Lemina ile ilgilendiği yönünde haberler ortaya atıldı.

"APTAL DEĞİLİM"

Bu gelişmelerin ardından Lemina'dan gece yarısı çarpıcı paylaşımlar geldi. Gabonlu oyuncu, "İyi geceler beyler, ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan. Ve bu benim hatam değil. Hiç yalan söylemedim ve herkese saygı duydum ama bu tek taraflı oldu. Her şeyi yakında açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.