Lens - Chateauroux maçı öncesi rakamlar

Lens ve Chateauroux, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Lens 26 puanla 2. sırada, Chateauroux 12 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lens, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Chateauroux, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 290 kodlu maçı oynayanlar; Lens galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Chateauroux galibiyet oranı 5.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Lens önceki hafta Auxerre mücadelesinde 2-1 kazandı.

Chateauroux ise Brest karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Lens, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 10 gol atıp 0 gol yedi.

Chateauroux ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chateauroux, 2 gol atarken 8 gol yedi.

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