Lens'e üç puanı getiren golleri 5'te Frankowski, 28'de Openda ve 47'de Claude Maurice kaydetti.

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lens ile PSG karşı karşıya geldi. Ligde 1 ve 2. sırada yer alan iki ekibin karşılaşmasında gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi Lens oldu.

PSG İLK KEZ MAĞLUP

PSG bu sonuçla ligde bu sezon ilk kez mağlup olurken, haftayı 44 puanla tamamladı.

Evinde 9'da 9 yaparak müthiş bir istatistik yakalayan Lens ise puanını 40 yaptı ve güçlü rakibiyle arasındaki farkı 4'e indirdi.

PSG'de izinli Messi ile kırmızı kart cezalısı Neymar, mücadelede forma giymedi.