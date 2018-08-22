Leon - Club America rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Leon, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü Club America takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Leon 4 puanla 14. sırada, Club America 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Leon, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Club America son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 560 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leon kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Club America sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Leon önceki hafta Guadalajara mücadelesinde 0-2 yenildi.

Club America, Santos Laguna karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Leon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Leon, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Club America ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Club America, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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