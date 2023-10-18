Leopar sazanı bulmak için Siirt'e geldiler!

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Bu balığa ait bölgemizden herhangi bir kayıt yok Gen Bankası üzerinde, dolayısıyla biz bulduğumuzda da muhakkak DNA örneği alarak onu gen bankasına kazandıracağız. Dünyada bir örnek var ama bu bölgedeki balıklarla ilgili olarak herhangi bir kayıt olmadığı için biz de aramalarımıza bu bölgeden hız verdik. Gece avlanmayı seven bir tür, dolayısıyla bu balık bölge halkı tarafından çok fazla bilinmiyor ve bu bizim için avantaj.