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Güney Koreli LG Electronics (LG) Başkanı ve Teknoloji Sorumlusu Dr. I.P. Park, CES 2020'de yapay zeka (AI) gelişiminin geleceğini “Yapay Zeka Deneyiminin Seviyeleri: Yapay Zekanın Geleceği ve İnsan Deneyimi” başlıklı konuşmasında açıkladı. Şirket, yapay zeka (AI) için bir yol haritası oluşturması planlanan bu harita ile ürün ve hizmetlerden oluşan uyumlu bir sistem oluşturarak, tüketicilerin nerede olurlarsa olsunlar evlerindelermiş hissini yakalamalarını hedeflediklerini duyurdu.

Las Vegas'taki Mandalay Bay Kongre Merkezi'nde konuşan Dr. Park, yapay zeka ile ilgili fikir ve kavramlar bir dalga şeklinde ilerlerken, önemli olanın yapay zeka gelişimi için endüstri genelinde yapısal bir çerçevenin paylaşılmasının olduğunu söyledi. Dr. Park, birinci seviye AI örneği olarak, bir odada insan varlığını tespit etmek, sıcaklık ve hava akışını buna göre ayarlamak için akıllı sensöre sahip LG ThinQ klimaları gösterdi.

Bir sonraki seviye olan “kişiselleştirme” için kalıpları öğrenmeye örnek olarak LG’nin yeni nesil R9 robot elektrikli süpürgesini gösteren Park, süpürgenin mekansal kalıpları hatırlayarak, hatalarından (boşluklara ve köşelere sıkışmak gibi) öğrendiğini söyledi.

Etkinlikte, yapay zeka deneyiminin gelişimindeki üçüncü seviye, “akıl yürütme”, farklı cihaz ve hizmetlerden oluşan bir sistemin kolektif zekası yoluyla nedensellik öğrenimini kullanan bir yapay zeka olarak tanımlandı. Dördüncü seviyeyi oluşturan “keşif” aşamasında ise yapay zeka destekli sistemler, bilimsel yönteme dayalı deneysel öğrenme adlı bir kavram kullanarak, yeni çıkarımlar yaratmak için hipotezler oluşturarak ve test ederek yeni beceriler geliştirebilecek, öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak tanıyacak, kullanıcıların yaşamlarına daha fazla değer katabilecekler.

AKILLI KAPI İLE GİRİLEN AKILLI EV

LG'nin CES 2020'deki LG ThinQ Zone sergi alanında yer alan ve ön gösterimleri gerçekleştirilen AI alanındaki yenilikleri ise şunlar oldu:

LG ThinQ Home deneyimi, kilidi açmadan önce ziyaretçileri hem yüz tanıma, hem de damar kimlik doğrulaması ile tanıyan Smart Door ile başlıyor. Teslim edilen yiyecekler için güvenli bir alan olan taze gıda depolama tesisine erişmek için de biyometri gerekiyor.

ThinQ Home’u deneyimleyenler, evden çıkarken, kapının içinde hava ve trafik koşulları gibi yararlı bilgileri görüntüleyen bir ekran buluyorlar. Akıllı Kapı, çıkış moduna ayarlandığında ve tüm sakinler evi terk ettiğinde ise, LG ThinQ cihazlarına düşük güce geçmelerini bildiriyor.

BAĞLANTILI ÇÖZÜMLERLE ARAÇLARDA EV HİSSİ

LG, Bağlantılı Araç Alanı’nda, sürücülere ve yolculara yoldayken ev hissi uyandıran kişiselleştirilmiş araç içi deneyimi çözümlerini sergiliyor. LG’nin bağlantılı araç çözümü, webOS Auto platformuna dayanıyor ve bu çözüm oto koltuk üreticisi Adient ile ortaklaşa geliştirilmiş.

Aracın içinde, kullanıcıların evde izlemeye başladıkları TV programlarının ve filmlerini izlemeye devam edebilecekleri OLED ekranlar da bulunuyor. Kişisel Ses Bölgesi, her bir sürücü için özel bir multimedya deneyimi sunarken, sesle etkinleştirilen Sanal Kişisel Asistan, yüksek sesli müzik ve konuşmalarda da sesli komutları algılayıp, tanıyabiliyor.

SOYUNMA KABİNSİZ ALIŞVERİŞ

ThinQ Fit Koleksiyon Bölgesi, ziyaretçilerin soyunma kabinine adım atmadan sanal modayı deneyimlemelerini sağlıyor.

LG’nin orijinal Akıllı Ayna konseptinin gelişmiş bir versiyonu olan LG ThinQ Fit, tüketicilerin gerçekçi avatarlarını oluşturmak için 3D kameralar kullanarak seçilen kıyafetlerin tüketicilerin bedenlerine uyup uymayacağını, üzerlerinde nasıl duracağını gösteriyor.

Bu teknoloji, stil önerileri ve doğrudan kıyafet alımına izin veren platformlara bağlantı sunmak için büyük veriyi de kullanabiliyor.

ROBOTLAR TARAFINDAN YÖNETİLEN RESTORAN

LG’nin robotik çözümleri, yemek pişirmekten servis yapmaya, temizliğe kadar tüm operasyonu LG CLOi robotlarının yönettiği fütüristik bir restoran olan CLOi’nin Table Zone'da sergileniyor. Restoran ziyaretçileri, ThinQ uygulaması aracılığıyla uzaktan rezervasyon yapabiliyor, akıllı hoparlör, akıllı TV veya akıllı telefon aracılığıyla menüye göz atabiliyor.