LGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Haziran Pazar günü sayısal ve sözel olarak iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavı, soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. MEB sınav takvimine göre LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...