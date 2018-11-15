MEB, LGS soru örneklerini yayımladı! 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının sonunda öğrenciler Liselere Geçiş Sınavına girecek. Bu sınavın örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. işte LGS soru örnekleri! LGS 2019 soru örnekleri! MEB LGS soru örnekleri

LGS SORU ÖRNEKLERİ

LGS SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS NE ZAMAN?

LGS örnek soruları ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak?

Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

Sözel Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 60 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

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