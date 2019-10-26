Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in konuğu Bordeaux'ydu.
İki yıldızın da ilk 11 başladığı maçta ev sahibi 22. dakikada Yusuf'un asistinde sahneye çıkan Andre'nin golüyle öne geçti: 1-0.
İlk yarı böyle biterken 62. dakikada kazanılan penaltıda fileleri bulan Yusuf, farkı ikiye çıkarırken takımındaki ilk golünü de kaydetti: 2-0.
Mücadelenin son anlarında da Yusuf'un imzası vardı. Milli yıldız, 90+1'de yine asist yaparken Loic Remy skoru belirledi: 3-0.
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