Lille'de Burak Yılmaz itirafı

Geçen sezon Lille'in şampiyonluğunda başrol oynayan Burak Yılmaz, bu yıl henüz istediği seviyeye ulaşamadı. 13 kez forma giydiği Lille adına 4 gol atan milli golcü, ligde Brest'e karşı oynanan maçın 77. dakikasında oyundan alınmasına sert tepki göstermişti.

Taraftar tarafından ıslıklanan ve direkt soyunma odasına giden 36 yaşındaki golcü, Fransa'da tartışma konusu olmuştu. Burak Yılmaz'ın tepkisinden sonra Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec yıldız oyuncu hakkında açıklamada bulundu.

"BURAK YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ"

Gourvennec, Burak Yılmaz'ın özür dilediğini söyledi. Gourvennec'in yıldız oyuncu hakkında açıklamaları şu şekilde:

"Burak ile maç bittikten sonra birbirimizi gördük. Bana sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Takım için çok şey yapmak istiyordu. O özür diledi. Başkan (Olivier Letang) da bunu gördü. Ona birliğimizi korumanın önemli olduğunu söyledim. Gol atmadan domine etmenin hüsranını aşmak zorundaydık. Gol atmak için enerjimizi korumamız gerekiyordu."

"Genel olarak, geçen sezona göre daha fazla pozisyon yaratıyoruz, biraz hazırlanıyoruz, rakibimizi etkileyecek durumlarımız var ama beceri eksikliğimiz var ve bu gerçek bir çalışma odağı olmalı. Ne ürettiğimiz göz önüne alındığında daha fazla fırsatı dönüştürmeliyiz."

BURAK YILMAZ İÇİN YOLUN SONU MU?

Geçtiğimiz günlerde Fransız gazeteci Kevin Diaz, milli futbolcu için "Lille'de Burak Yılmaz ile alakalı bir şeylerin bozulduğunu görüyoruz. Transfer penceresinin son günlerinde gitmesine izin vermek daha iyi olurdu. Belki de Christophe Galtier ile Nice'e gitmesine izin vermek gerekiyordu..." açıklamasını yapmıştı.

Son golünü 29 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Salzburg maçında atan Burak Yılmaz, ligdeki son golünü ise 10 Eylül'de Lorient'e karşı kaydetti.