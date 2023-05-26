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Lincoln'den Portekiz basınına transfer itirafı!

Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Portekiz basını Ojogo'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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  • Lincoln'den Portekiz basınına transfer itirafı!

    Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Portekiz basını Ojogo'ya açıklamalar yaparken transfer itirafında da bulundu. Lincoln'ün açıklamaları şöyle:
  • Lincoln'den Portekiz basınına transfer itirafı!

    "Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye gelmeden önce benimle konuştu. Beni ikna etti, gerçekten o çok harika bir teknik adam. Türkiye'yi zaten biliyordum. Bonservisim Gremio'dayken Rizespor'da kiralık bir dönem geçirmiştim. Ülkeyi ve kültürünü seviyorum"
  • Lincoln'den Portekiz basınına transfer itirafı!

    "Çok güçlü ve rekabet düzeyi yüksek bir lig. Her takımda kaliteli oyuncular var. Şampiyonluk kolay değil ama henüz şansımız var. Takım arkadaşlarımın kazanması için dua edeceğim. Hala şampiyonluk hayali kurabiliriz"
  • Lincoln'den Portekiz basınına transfer itirafı!

    "Fenerbahçe'yi seçmemde Jesus ile görüşmem etkili oldu. Bana takım ve lig hakkında ne düşündüğümü sordu. Ona Rizespor dönemindeki deneyimlerimden bahsettim. Onunla konuşmak transferi benim için kolaylaştırdı."

     
  • Lincoln'den Portekiz basınına transfer itirafı!

    "Porto'dan hiç teklif almadım. Porto ile ilgili çok fazla söylenti çıktı ama Santa Clara yöneticilerinden de anladığım kadarıyla hiç teklif gelmedi. Teklif gelmediği sürece Portekiz'deki herhangi bir takımda oynayamacağımı biliyordum"
  • Lincoln'den Portekiz basınına transfer itirafı!

    "Porto iddialarını duyduğumda beğenmediğimi söyleyemem. Porto'nun büyüklüğünü herkes bilir. Hayran duyduğum bir Avrupa devi. O dönem benimle ilgilenen Fenerbahçe dışında 2 kulüp vardı. Türkiye'yi seçtiğim için mutluyum."
  • Lincoln'den Portekiz basınına transfer itirafı!

    "Bir futbolcunun yaşamak istemeyeceği en kötü sakatlığı yaşadım. Bugüne kadar sakatlığımdan dolayı en fazla 2 hafta kaçırmışımdır. Şimdi ekim ayına kadar devam edecek. Oynamayı seviyorum, bu yüzden çalışıp daha güçlü döneceğim."

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