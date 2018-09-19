Selçuk Aydemir'in 'Liseden Arkadaşlar' adlı kitabı ilk baskısında 50 bin satış rakamına ulaştı. 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız', 'Kardeş Payı' ve 'İşler Güçler'in senaristi ve yönetmeni Aydemir'in kitabının ikinci baskısı yapılarak kitapevlerine dağıtıldı.

Okuyucuyu lise yıllarına götürecek 'Liseden Arkadaşlar'da beden dersinin olduğu gün formasının altına eşofman giyenler, siyah-beyaz tüplü televizyona Commodore 64 bağlayan dedeler, sevdiği kıza açılırken ölecekmiş gibi olup da ölmeyenler, lise hayatı denilince gözünün önüne 'Amerikan Pastası' filmi gelip gerçekte 'The Shawshank Redemption’ı yaşayanlar, kolay çarpılıyor diye Pi’yi 3 değil de 5 alanlar, bakkala gidiyorum diye evden kaçanlar, mahallenin mavi tikli official ulakları yani dırdırcı teyzeler ve arkadaşlık yeminini tamamlamaya kararlı bir grup ergen var. Geçmişe dair özlem duyulan ne varsa, okuyucuyu o günlere götüren eski bir fotoğraf albümü karıştırılmış gibi hissedilecek

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