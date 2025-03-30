Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor | Dış Haberler

        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri bataklıktan çıkartılmaya çalışılıyor

        Litvanya'nın Belarus sınırına yakın bir bölgesinde, askeri araçla metrelerce derinliğe sahip bir bataklığa batan 4 ABD askerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Askerleri taşıyan askeri araç bataklığın içinde tespit edilse de şimdiye kadar yapılan müdâhalelerden bir sonuç alınamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 00:03 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        ABONE OL

        ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından (EURAF) konuya ilişkin açıklamasında, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarında, 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

        ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 askeri taşıyan askeri aracın, 4.5 metre derinlikte bataklığa battığı tespit edilirken, şimdiye kadar yapılan müdâhalelerden bir sonuç alınamadı.

        Bataklığı deşarj etmek amacıyla bölgeye gerekli ekipmanlar getirilirken, vinç yardımına da başvuruldu.

        ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, bölge fazlasıyla çamurlu olduğundan ağır iş makinelerine uygun çalışma şartları sunmuyor.

        Yetkililer kurtarma operasyonunun oldukça meşakkatli olduğunu belirtirken, askerleri kurtarma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

        REKLAM

        RUTTE'NİN AÇIKLAMASINA DÜZELTME GELMİŞTİ

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Varşova’da yaptığı açıklamada kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

        Daha sonra NATO'dan yapılan resmi açıklamada ise, Rutte'nin açıklamalarının doğru olmadığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası