Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından (EURAF) konuya ilişkin açıklamasında, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarında, 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 askeri taşıyan askeri aracın, 4.5 metre derinlikte bataklığa battığı tespit edilirken, şimdiye kadar yapılan müdâhalelerden bir sonuç alınamadı.

Bataklığı deşarj etmek amacıyla bölgeye gerekli ekipmanlar getirilirken, vinç yardımına da başvuruldu.

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, bölge fazlasıyla çamurlu olduğundan ağır iş makinelerine uygun çalışma şartları sunmuyor.

Yetkililer kurtarma operasyonunun oldukça meşakkatli olduğunu belirtirken, askerleri kurtarma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

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RUTTE'NİN AÇIKLAMASINA DÜZELTME GELMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Varşova’da yaptığı açıklamada kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Daha sonra NATO'dan yapılan resmi açıklamada ise, Rutte'nin açıklamalarının doğru olmadığı ifade edildi.