Liverpool Benfica maçı için geri sayım başlamış durumda. Şampiyonlar Ligi son çeyrek final turu rövanş maçına sahne olacak Liverpool Benfica karşılaması ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte detaylar...

LIVERPOOL BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool Benfica maçı bugün saat 22:00'de başlayacak.

LIVERPOOL BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Benfica maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Thiago, Diaz, Mane, Salah.



Benfica: Vlachodimos, Everton, Gilberto, Grimaldo, Nunez, Otamendi, Ramos, Silva, Taarabt, Vertonghen, Weigl