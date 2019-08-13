Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? soruları tarihi maç öncesinde tüm dünyadaki futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da Liverpool Chelsea karşılaşmasına sahne olacak. Yani tüm dünyadaki futbolseverlerin gözü İstanbul'daki maçta olacak. İşte Liverpool Chelsea maçına dair detaylar...

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

14 Ağustos 2019 Çarşamba yani yarın saat 22.'de İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool Chelsea maçı beIN Sports Haber ve BeIN Sport HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA, İSTANBUL'DA

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile karşılaşacak Chelsea takımı, sabaha karşı İstanbul'a geldi.

İngiliz ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacakları Beşiktaş'taki bir otele yerleşti.

Chelsea Teknik Direktörü Franck Lampard, 17.15'te maçın oynanacağı Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Chelsea, müsabaka öncesi son antrenmanını saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirecek.

LIVERPOOL'A İSTANBUL ÖNCESİ KÖTÜ HABER: ALISSON BECKER YOK

Liverpool'a Süper Kupa maçı öncesinde kaleci Alisson Becker'dan kötü haber. Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, sahasında Norwich'i 4-1 mağlup ederken, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, karşılaşmanın 36. dakikasında kendisini yere bırakırken oyuna devam edemedi. Yerini Adrian'a bırakan Alisson'un, yapılan tetkikler sonrasında takımdan bir müddet uzak kalacağı açıklandı.

14 Ağustos Çarşamba günü Beşiktaş'ın stadında Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa'nda yıldız kalecinin forma giyemeyeceği öğrenildi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop da, Alisson'un Süper Kupa'da oynamayacağını açıkladı.

UEFA SÜPER KUPA, İSTANBUL EKONOMİSİNE 100 MİLYON EURO KATKI SAĞLAYACAK

İngiliz taraftarlar, özellikle kiralanan uçaklarla Liverpool kentindeki John Lennon Havalimanı'ndan ve Londra'daki havalimanlarından İstanbul'a akın akın gelecek. Bunun yanı sıra Chelsea'nin kenti olan Londra'dan ve Liverpool kentine 35 kilometre mesafedeki Manchester kentinden İstanbul'a tarifeli seferlerle gelişleri de başladı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçakları ile İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen taraftar grupları da dikkat çekiyor.

Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuş düzenleyen THY ve Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçuşları ile İstanbul'daki otellere de taraftarın ilgisi büyük oldu. Havayolu şirketlerinin rezervasyonlarında önemli artışlar yaşandı. İngiliz taraftarların birçoğu Süper Kupa maçı ile beraber en az iki gün İstanbul'da kalacak.

REKOR BEKLENİYOR

Maçın yapılacağı 14 Ağustos'ta Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve yoğun yolcu trafiğinin olduğu yaz sezonu ile maç için geleceklerin de etkisiyle İstanbul havalimanlarının uçak ve yolcu rekoru kırması bekleniyor. İstanbul'da maçı izlemek için İngiliz taraftarlar içinde turlarla gelenler var. 2 gece konaklamalı maç ve uçak bileti hariç İstanbul turlarının fiyatı 300 sterlin'den başlarken, İngiliz taraftarlar, İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri de turlarda gezdirilecek.

Futbolseverlerin yapacakları alışveriş, konaklama, yeme içme ile birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon Euro katkı sağlanması bekleniyor. Oteller de yüksek sezon olması nedeniyle de yüzde yüzün üzerinde doluluk yaşanıyor. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç ayrıca İstanbul'un tanıtımına da katkı sağlayacak.

Maç için taraftarların yanı sıra çok sayıda basın mensubu, VIP konuklar, UEFA çalışanları ve misafirleri, sponsor firma yetkilileri ve televizyon ekibi çalışanları olacak. Ağustos ayında ortalama 5 yıldızlı otel fiyatları 600-700 Euro'ları bulurken, yiyecek içecek ve alışveriş ile her gelen taraftarn 2 bin Euro'ya yakın konaklama ile birlikte para harcayacağı bunun da toplam İstanbul ekonomisine 100 milyon Euro katkı sağlayacağı belirtiliyor.