Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçın ilk 45 dakikasını 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Kara Kartal'ı devre arasında soyunma odasına eşitlikle götüren golü Adem Ljajic penaltıdan kaydetti.
Geçen sezon da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Sırp yıldız, 2019'a damga vurmaya devam ediyor. Opta'ya göre Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla 2019 yılında çıktığı son 21 maçta 22 gole doğrudan katkı sağladı.
Sırp yıldız bu süreçte 9 gol 13 asistlik performans sergiledi.
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