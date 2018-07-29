Lobos BUAP - Veracruz karşılaşma önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Lobos BUAP, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Veracruz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. Lobos BUAP, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Veracruz son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 565. İddaa'da Lobos BUAP kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Veracruz kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lobos BUAP önceki hafta Club Tijuana mücadelesinde 3-1 yenildi.

Veracruz ise Lobos BUAP karşılaşmasında 5-0 yenildi.

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