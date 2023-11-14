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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti! - Haberler

        Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti

        Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 3 çocuk ise yaralanmıştı. Kahreden faciada durumlarının ağır olduğu belirtilen çocuklardan birinin yaşamını yitirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:04
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        Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında önceki gün çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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        AA'da yer alan habere göre bir binanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında yaralanan Umutcan Mahmut Küden (15), K.Y. (12) ve E.U. (14) Şırnak'taki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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        DİĞER ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIR

        Vücutlarında ileri derecede yanık olan çocuklar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yaralı çocuklardan Umutcan Mahmut Küden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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        Diğer çocukların ise durumlarının ağır olduğu, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında 1 çocuk ölmüş, 3 çocuk ise yaralanmıştı.

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        #son dakika
        #şırnak
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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