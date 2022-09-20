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Lokantacının katili babasının evinde yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'de, lokantacıyı tüfekle öldüren zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde Sarımsaklı mevkisinde faaliyette olmayan bir lokantada hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tüfek ile vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İş yeri sahibi M.K. olduğu tespit edilen cansız beden, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma başlatılan araştırmada şüphelinin T.B. olduğu tespit edildi. T.B., kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saklandığı babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.