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Sergilenen en ilginç aygıtlardan birinin “kahvaltı gevreği"nin de mucidi olan Amerikalı doktor John Harvey Kellog’un icat ettiği “Elektrik ışık banyosu” olduğunu anlatan Osbrink, şunları söyledi:

“İçine oturuyor ve elektrikle üretilen yoğun suni gün ışığına maruz kalıyorsunuz. Kellog bununla romatizmadan şeker hastalığına kadar pek çok hastalığın şifası olacağını savunmuş. Tabii sonuçta umulduğu gibi etkili olmadığı ortaya çıkmış.”