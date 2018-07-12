Londrina - Avai karşılaşma önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Londrina, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Avai takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. Londrina 17 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Avai 22 puanda ve 6. sırada. Londrina, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Avai, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 618 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Londrina kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.70, Avai sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Londrina son haftadaki Bragantino müsabasında 0-1 kazandı.

Avai ise Brasil De Pelotas maçında 1-1 berabere kaldı.

Londrina, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 10 gol yedi.

Avai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Avai, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.